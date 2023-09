Pienone serale allo stadio di Caronno per Arconatese-Legnano

CARONNO PERTUSELLA – Pienone allo stadio di corso della Vittoria di Caronno Pertusella, campo di gioco casalingo in questa stagione della Arconatese in serie D: per la terza giornata di andata la gara di vertice con il Legnano, finita 0-0. Con tribuna gremita, e grande tifo dall’inizio alla fine di un incontro cnel quale i legnanesi hanno fatto vedere le cose migliori nel primo tempo, e l’Arconatese nella ripresa.

Il maltempo, nel secondo tempo è piovuto forte, non ha fermato i tantissimi tifosi che hanno riempito la tribuna coperta dell’impianto che si trova al confine con Saronno e che, come detto, per tutta la stagione ospiterà la gare della compagine di Arconate.

