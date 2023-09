SARONNO – Il maltempo è tornato nel Saronnese: dopo una giornata col cielo grigio a Saronno e nel comprensorio è tornata la pioggia. Lo confermano le previsioni di 3B Meteo: “Piogge in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 8 millimetri di pioggia nelle prossime ore. La temperatura raggiungerà il livello minimo di 17°C”, l”.

Già mobilitata la polizia locale che sta monitorando i sottopassaggio in modo da realizzate tempestive chiusure in caso di allagamenti. Preoccupazione da parte di cittadini, delle associazioni e delle istituzioni ancora alle prese con soluzioni provvisorie per la copertura dei tetti.

