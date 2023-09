Calcio juniores, va alla Nuova Abbiate la sfida con l’Airoldi Origgio

TRADATE – Non solo prima squadra, oltre alla formazione maggiore neopromossa in Prima categoria la Nuova Abbiate dispone anche di un settore giovanile interessante, e la formazione juniores si è appena tolta a soddisfazioni di superare la fase a gironi della Coppa Lombaria, battendo i pari età della Polisportiva Airoldi di Origgio. Gli abbiatesi sono così arrivati al primo posto nella classifica del girone e dunque hanno superato il turno.

Contro Origgio è finita 2-1 per la Nuova Abbiate, che giocava il match in casa; per i locali sono andati a segno Mahmalty e Candeloro, per la Polisportiva Airoldi ha segnato il giocatore Cremona.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: Nuova Abbiate in un’azione di gioco)

23092023