COGLIATE – Si è conclusa la seconda edizione del Palio delle contrade e dei bambini: “Complimenti a tutti e un ringraziamento ai tanti volontari che si sono impegnati per realizzare questa grande manifestazione! Ottimo successo anche per la prima data di Ville Aperte, che ha permesso a decine di persone di ammirare la nostra “chiesetta” di San Damiano! Grazie anche qui ai volontari che hanno fatto da guide per il santuario! Procedono intanto lavori di sostituzione degli infissi della nostra scuola materna Malaguzzi per rendere gli spazi sempre più sicuri, accoglienti e confortevoli per i nostri ragazzi”. A riepilogare le ultime novità in paese è il sindaco Andrea Basilico.

Continua Basilico: “Sono intanto gli ultimi giorni per partecipare alle borse di studio comunali e della fondazione Bracco! Scadenza termini il 30 settembre, non perdete questa importante possibilità. Le info sono sull’home page del sito del comune. Altra novità, il comune di Cogliate è ufficialmente entro i 20 chilometri dalla svizzera, quindi stante alla normativa attuale i frontalieri possono usufruire delle agevolazioni previste dalla norma. L’Istituto Geografico Militare ha certificato la distanza”.

24092023