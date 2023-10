CERMENATE – Una partita stupenda e piena di colpi di scena quella disputata questo pomeriggio nel campo sportivo di Cermenate tra Virtus Cermenate e Cistellum valida per la quarta giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Dopo 26 minuti di totale equilibrio, la squadra ospite riesce a sbloccare il risultato ed a portarsi in vantaggio grazie ad un gran goal di testa di Simone da corner. La partita del Cistellum però si complica pochi minuti prima del duplice fischio del direttore di gara, minuti nei quali Anzani già ammonito causa un altro fallo e viene espulso per doppia ammonizione.

Nel secondo tempo il ritmo resta alto con il Cistellum che dopo una parata non semplice dell’estremo difensore D’Auria contrattacca cercando il raddoppio con Simone di testa al quale viene negata la doppietta solamente dal palo. Il Cermenate però non si da per vinto e pareggia al minuto 14 del secondo tempo regolamentare il risultato con Solda che non perdona l’errore difensivo degli ospiti.

Pochi minuti dopo il pareggio, i padroni di casa hanno la possibilità di completare la rimonta grazie al rigore concessogli dal direttore di gara che però viene clamorosamente parato da D’Auria che salva il Cistellum che al 90’, pochi secondi prima del triplice fischio, trova la rete della vittoria con un assurdo e fortuito autogoal dei padroni di casa.

Finisce dunque 1-2 una clamorosa e bellissima partita che determina la terza vittoria stagionale del Cistellum arrivata anche grazie ad una superlativa prestazione del portiere D’Auria grazie alla quale resta al secondo posto a soli due punti dalla capolista Gerenzanese. Discorso ben diverso invece per la Virtus Cermenate che non sfrutta l’uomo in più sugli avversari e il rigore concesso nel secondo tempo per infine auto condannarsi all’ultimo minuto della partita con il clamoroso autogol.

ASD VIRTUS CALCIO CERMENATE – ASD CISTELLUM 2016 1-2

Asd VIRTUS CALCIO CERMENATE: Galimberti, Magurno, Grassi, Tagliabue, Carugati, Kumah, Giglio, Zappulli, Solda, Carrafiello, Loo. A disposizione: Pozzali, Banfi, Vacca, Codella, Macalli, Manara, Cantore, Iannello, Zermo.

Asd CISTELLUM 2016: D’Auria, Hati, Bonfrate, Anzani, Moiana, Simone, Cozzi, Viola, Lobianco, Rimoldi, Crescente. A disposizione: Naccari, Sassi, Quaggelle, Macchi, Mancini, Jabiri, Marazzi, Montorio, Morosi.