COGLIATE – Una partita equilibrata ma sempre in controllo dei padroni di casa quella disputata a Cogliate questo pomeriggio tra Cogliatese e Giussano Calcio valida per la quarta giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Primo tempo molto equilibrato ma tenuto in controllo dei padroni di casa che però non riescono a creare delle azioni particolarmente pericolose. A metà del secondo tempo regolamentare arriva il vantaggio della Cogliatese con Ponti che insacca la palla in rete dopo averla ricevuta dal cross di Balestrini sul quale il portiere non arriva a causa di un’uscita non perfetta. Dopo 10 minuti dal goal del vantaggio, i padroni di casa riescono ad allungare maggiormente il risultato trovando il raddoppio con Roberto Ferrario che riesce ad entrare in area di rigore grazie ad un veloce triangolo con il suo compagno di squadra Cimnaghi e a tirare in porta di piatto spiazzando l’estremo difensore avversario.

Dopo diverse azioni da ambe le zone del campo, al minuto 35 del secondo tempo il direttore di gara concede un rigore alla Cogliatese che potrebbe chiudere definitivamente il match ma Castelnovo non concretizza l’occasione e il risultato resta momentaneamente sul 2-0. Nel recupero del secondo tempo arriva la prima reazione del Giussano Calcio che trova la rete che accorcia le distanze, ormai però inutile visto che pochi secondi dopo arriverà il triplice fischio dell’arbitro che determina la fine della partita.

La Cogliatese vince dunque per 2-1 un match nel quale non ha quasi mai trovato difficoltà difensive e grazie al quale conquista tre importanti punti che gli permettono di salire al sesto posto della classifica a pari merito con la Stella Azzurra Arosio sorpassando nel girone lo sconfitto Giussano Calcio, la Cascina Mamete e la Veranese.

ASD COGLIATESE – ASD GIUSSANO CALCIO 2-1

(foto archivio)