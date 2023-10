CARONNO PERTUSELLA – E’ da sempre successo assicurato per la Sagra del Gorgonzola di Caronno Pertusella. Al parco della Resistenza di via Avogadro sabato 30 settembre la partecipazione è stata davvero massiccia.

La Proloco ha gestito un evento davvero in grande, portandolo a compimento con la soddisfazione di commensali e visitatori. La lunga coda per accaparrarsi i tradizionali piatti dove il gorgonzola è padrone, è stata allietata dai Mezzotono duo acustico che hanno fatto cantare e ballare le centinaia di persone presenti.

Una bella atmosfera complice una notte d’estate settembrina che ha consentito di mangiare all’aperto, passeggiare lungo la pista e far giocare i bambini su campo da calcio e gonfiabili. Valore aggiunto dell’evento le bancarelle degli hobbisti che hanno messo in mostra lavori artigianali di grande maestria ed originalità. Domenica 1 ottobre si è replica anche a pranzo. Ora l’appuntamento è per il prossimo weekend quando da venerdì 6 a domenica 8 ottobre si rinnoverà il programma con musica dal vivo, karaoke e tante prelibatezze. Per info www.prolococaronnopertusella.it

Elisa Capitani

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione