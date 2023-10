SARONNO – Arriva la nomina oltreoceano per il regista e produttore cinematografico saronnese Luciano Silighini Garagnani, infatti ha ottenuto una cattedra universitaria negli Stati Uniti dove terrà il corso di scrittura creativa all’interno della facoltà di letteratura dell’Università della Florida.

“Insegnerò come si scrive una sceneggiatura, come si può creare una storia partendo anche da pochi elementi intrecciando situazioni e personaggi in modo da affascinare gli spettatori” dichiara soddisfatto il regista che inizierà il corso sia online che in presenza ai giovani studenti dell’Università di Miami già a partire dalle prossime settimane.

Silighini, oltre agli studi universitari in filosofia, teologia e diritto canonico, ha partecipato a numerosi master e workshop in cinema e regia negli Stati Uniti. La nomina a professore è arrivata alla fine del mese di settembre.

Per Silighini è un ritorno alle origini, infatti fu proprio scrivendo testi, soggetti, e script, sia per la televisione che per il cinema, che 30 anni fa iniziò la sua professione nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato al fianco di Franco Zeffirelli in Italia, ma il suo percorso principale è sempre stato rivolto agli Stati Uniti dove ha lavorato più volte con James Cameron, ma soprattutto come membro fisso della crew del regista Terrence Malick.

