SARONNO – L’esatta dinamica del movimentato episodio avvenuto ieri pomeriggio alla stazione di Saronno Sud sarà chiarita con le immagini di videosorveglianza ma l’obiettivo è anche quello di risalire all’identità delle persone coinvolte anche per chiarire alcuni aspetti rimasti oscuri dalla natura dell’arma che ha sparato un colpo alle motivazioni di un episodio tanto violento.

E’ successo ieri prima delle 16 ad assistere alla vicenda due pensionati che erano intenzionati a concedersi un giro a Milano ma che, spaventati dall’accaduto, hanno deciso di annullare la trasferta domenicale. “Abbiamo visto due ragazzi scavalcare la recinzione e correre tra i binari – hanno spiegato al termine dell’emergenza circondati da alcuni residenti della vicina cascina Colombara e da alcuni viaggiatori – erano inseguiti da un gruppo di persone almeno 5/6. Si vedeva l’aggressività e la cattiveria nelle loro espressioni”.

Per cercare di bloccare i fuggitivi gli aggressori hanno iniziato a lanciare sassi: “Ho avuto davvero paura ero lì sulla banchina e loro si lanciavano sassi che prendevano dalla massicciata. Ci siamo nascosti dietro una colonna e poi abbiamo sentito lo sparo”. A sentirlo anche un residente della zona che si trovava nel parcheggio e che è corso a vedere l’accaduto. “Continuavano a correre tra i binari incuranti dell’arrivo del treno per Lodi, il macchinista fortunatamente ha bloccato il treno. E’ iniziato il fuggi fuggi qualcuno è corso via verso Caronno, qualcuno è salito sul treno per poi scendere e scappare nel sottopassaggio. Noi abbiamo chiesto al capotreno di dare l’allarme e in pochi minuti sono arrivati i carabinieri”.

Fino alle 17 quando il treno, la cui corsa è stata annullata, è ripartito da Saronno Sud sul posto è rimasta la polizia locale, i militari della compagnia di Saronno e una pattuglia della polizia di Stato. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso e sono state raccolte le testimonianze dei presenti a partire da quella della coppia di anziani. “Lo sparo si è sentito chiaramente – conclude la donna – non saprei dire se fosse di un’arma vera o una scacciacani ma pur tra il rumore dei sassi che lanciavano si è sentito distintamente”. Fortunatamente non risultano feriti tanto che non c’è stato l’intervento di ambulanza o altri mezzi di soccorso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione