SARONNO -TRADATE – Sabato 30 settembre a Tradate, l’Unione Sportiva Saronno Rugby è scesa per la prima volta in campo con la nuova categoria Under 14, la prima di agonistica nella giovane storia della Società, sviluppata grazie alla collaborazione territoriale con Amatori Tradate Rugby Club.



“In questi anni siamo cresciuti con i nostri atleti, che in questa stagione sono approdati, con l’apertura della categoria Under 14, all’attività agonistica. Iniziamo questa avventura assieme agli amici del Rugby Tradate con cui facciamo squadra unica nei tornei. Già dalla fine della scorsa stagione abbiamo organizzato alcuni primi allenamenti congiunti, quest’anno condividiamo la programmazione per schierare un’unica squadra fatta da giocatori del Saronno e del Tradate. Non è scontato riuscire in questa impresa che impone agli atleti e alle famiglie qualche sacrificio: non avendo un campo da gioco omologato, infatti, tutte le nostre partite di casa e un allenamento alla settimana sono e saranno svolti a Tradate. Siamo grati ai tesserati che stanno credendo nel nostro progetto portato avanti con entusiasmo e forza anche nelle difficoltà”, ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente dell’Unione Sportiva Saronno Rugby.



Nei prossimi mesi i ragazzi dell’Under 14 del Saronno e del Tradate affronteranno insieme un ricco calendario di appuntamenti sportivi che li vedranno impegnati sui campi di Tradate, Cesano Boscone e Parabiago.



Saronno Rugby è presente sul territorio saronnese dal 2016 con le categorie Under 6, 8, 10, 12, 14 con attività rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, promuove inoltre l’attività di psicomotricità con la palla ovale Rugbytots in collaborazione con Parabiago rugby. Gli allenamenti si svolgono presso lo stadio Colombo Gianetti.

Per maggiori info: www.saronnorugby.it

