SARONNO – Oggi l’atto decisivo della semifinale playoff del campionato di basket maschile serie B Interregionale, con l’Az Robur Sartonno che ospita Riso Scotti Pavia nella “bella”. Infatti dopo la vittoria saronnese in gara1 ed il passaggio a vuoto di gara 2 mercoledì scorso a Pavia (successo dei padroni di casa), si decide tutto questa sera al Palaronchi di via Colombo: chi vince va in finale e trova Cecina, che ha già eliminato l’Empoli. Su ilSaronno cronaca play by play del match.