SARONNO – Appuntamento questa sera per la sfida più attesa dagli appassionati di basket: c’è gara 3 della sfida di semifinale (serie B Interregionale) fra Az Robur Saronno e Riso Scotti Pavia. “Per passare il turno servirà fare di più sui palloni vaganti, ci è mancato qualcosa da quel punto di vista. Intensità e voglia di andare a recuperare palloni dipende da noi!” dice il coach Renato Biffi della Robur in vista della “bella” di questa sera.

Saronno arriva da una sconfitta di misura in gara 2 a Pavia mercoledì: “Peccato, siamo sempre stati a contatto, sarebbe bastato poco per vincerla. In gara 1 ci avevano aiutato le percentuali di tiro” rileva l’allenatore.

L’incontro si gioca dalle 21 al Palaronchi di via Colombo.

18052024

