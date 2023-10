CISLAGO – Partita a senso unico per i padroni di casa quella disputata a Cislago nel campo sportivo del Cistellum che, in occasione della quinta giornata di campionato del girone H di seconda categoria di Como, ha ospitato il Cesano Maderno.

La gara si sblocca dopo 19 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi dall’arbitro Scorpiniti della sezione di Como, con Crescente che si inventa una bellissima azione solitaria grazie alla quale si libera dal suo marcatore e fa partire un tiro rasoterra che non lascia scampo all’estremo difensore avversario portando così in vantaggio i padroni di casa.

Nel secondo tempo regolamentare il Cistellum prende completamente il comando di ogni parte del campo e, al minuto 25, trova il raddoppio con il subentrato Montorio che non perdona l’errore del portiere avversario. Il Cesano Maderno prova a dare qualche segno di vita accorciando il risultato al minuto 86 con Coppola ma la speranza di un possibile pareggio dura praticamente pochissimi secondi vista l’immediata reazione dei padroni di casa che allungano nuovamente il risultato con Jabiri che dopo 5 minuti troverà la doppietta. La partita si conclude definitivamente al 92′ con la rete del 5-1 firmata da un formidabile Milani.

Il Cistellum, dunque, vince per 5-1 una partita dominata in ogni zona del campo grazie alla quale non si stacca dalla vetta del girone presieduta dalla Gerenzanese a sole due lunghezze di distacco. Risultato pesante invece per il Cesano Maderno che subisce oggi ben 5 reti e torna a casa con la terza sconfitta stagionale a causa delle quali resta al terzultimo posto della classifica a soli due punti.

ASD CISTELLUM 2016 – AC CESANO MADERNO 5-1

Asd CISTELLUM 2016: D’auria, Sassi, Bonfrate, Viola, Moana, Simone, Cozzi, Mancini, Lobianco, Rimoldi, Crescente. A disposizione: Losa, Milani, Quaggelle, Macchi, Montani, Jabiri, Marazzi, Morosi, Montorio.

Ac CESANO MADERNO: San Filippo, Lucchini, Cittadino, Barzaghi, Bisogni, Masiero, Villa, Pizzi, Andreazza, Cendrelli, Capodivento. A disposizione: Maddaloni, Randazzo, Spotti, Spreafico, Marchesano, Coppola, Govoni. All: Littera.