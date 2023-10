UBOLDO – Al centro sportivo di Uboldo, nuova casa della Frazione calcistica Dal Pozzo, una delusione – sotto il profilo del risultato – per i tanti tifosi dei gialloverdi, battuti domenica pomeriggio a domicilio dal Cermenate, la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Seconda categoria è finita 0-1. Risultato che lascia il Dal Pozzo inguaiato nelle zone pericolanti della graduatoria. Ma alla fine non è mancato il caloroso dei supporter del Dal Pozzo alla propria squadra.

I risultati

Risultati 5′ giornata: Amor sportiva-Polisportiva Veranese 5-2, Bulgaro-Figino 1-0, Cascina Mamete-Novedrate 4-2, Cistellum-Cesano Maderno 5-1, Frazione calcistica Dal Pozzo-Virtus Cermenate 0-1, Gerenzanese-Cogliatese 2-0, Giussano-Casnatese 2-1, Molinello-Stella Azzurra Arosio 2-3.

La classifica

Gerenzanese 15 punti, Cistellum 13, Bulgaro 12, Stella Azzurra Arosio 10, Figino e Virtus Cermenate 9, Cascina Mamete e Molinello 8, Giussano e Cogliatese 7, Veranese e Amor sportiva 4, Novedrate 3, Cesano Maderno 2, Casnatese e Dal Pozzo 1.

08102023