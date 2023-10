SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Con un primo incontro per fare il punto della situazione e analizzare le possibili azioni si è aperta l’attività del gruppo “No all’antenna” creato per ribadire l’opposizione all’arrivo in via Vicinale della Cassinetta (al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto) una nuova stazione radio base ossia un antenna per la telefonia mobile.

Il gruppo ha iniziato la propria attività reperendo una serie di informazioni sull’iter di realizzazione dell’antenna. Negli ultimi giorni si è tenuto un incontro con sindaco Roberto Crippa, il vice Dante Cattaneo e l’assessore e con l’assessore Antonella Imperato e la consulta della frazione Dal Pozzo.

Primo fronte quello della mancanza di informazione sull’intervento da parte del comune di Saronno a cui si è cercato di porre rimedio con le informazione recuperate nelle ultime settimane. Il gruppo ha avuto conferma della realizzare di un’antenna di 30 metri più 4 di pennone.

Diverse le proposte su cui si stanno muovendo gli attivisti : da un’attività informativa, anche tramite volantinaggio, per informare i residenti della zona (a cavallo tra Saronno e Ceriano) dell’arrivo della stazione radio base con attenzione all’iter e alle caratteristiche dell’intervento ad alcuni azioni per verificare, dal punto di vista tecnico e legare, se l’iter che si sta portando avanti rispetti a pieno la normativa ed anche i requisiti di sicurezza per i residenti.

Ovviamente sul piatto un incontro con l’Amministrazione comunale di Saronno, anche coinvolgendo quella di Ceriano Laghetto, visto che al momento non sono arrivate informazioni sull’intervento per i residenti del quartiere.

Il comitato non escludere anche di ricorrere ad un’azione legale vera e propria con un ricorso contro l’intervento “al momento la priorità è comunque quella di informare la comunità saronnese e cerianese e avere il maggior numero di informazioni possibili sull’intervento e l’iter”.

