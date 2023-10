ORIGGIO – LENTATE SUL SEVESO – Con un lungo servizio, oltre 18 minuti, realizzato con la collaborazione della famiglia e dei suoi consulenti Le Iene hanno ricostruito nella puntata di martedì 11 ottobre la vicenda di Simone Mattarelli il ragazzo di Lentate sul Seveso trovato morto in un capannone ad Origgio dopo un lungo inseguimento dei carabinieri il 3 gennaio 2021.

Una vicenda che dal punto di vista giudiziario si è conclusa con l’archiviazione dell’indagine da parte della procura di Busto Arsizio che ha rigettato la richiesta di riapertura della famiglia.

Proprio con i genitori e il fratello di Simone l’inviato della trasmissione in onda su Italia Uno ha ricostruito l’ultima sera del ragazzo uscito di casa per andare a mangiare un panino e che diverse ore dopo ha forzato un posto di blocco dando il via ad un lungo inseguimento. Diverse le immagini dell’inseguimento partito a Cesano Maderno e durato oltre un’ora fino a quando la vettura guidata dal ragazzo si è impantanata ad Origgio. Spazio anche alle circostanze del ritrovamento del corpo e alle successive indagini e risultanze scientifiche.

Nel servizio la Iena Antonino Monteleone dà voce a tutti i dubbi della famiglia sostenuti dal legale Roberta Minotti e dalla consulente Roberta Bruzzone.

