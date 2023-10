SARONNO – LOMAZZO – Enrico Cantù Assicurazioni è entusiasta di annunciare che sabato 7 ottobre alle 10 inaugurerà i nuovi uffici a Lomazzo in Via Milano 11. “Vogliamo dimostrare il nostro impegno a offrire servizi di qualità e una presenza sempre più vicina alla comunità – spiega Enrico Cantù – il nuovo punto vendita è stato progettato per essere comodo e accessibile per tutti i nostri clienti. La nostra missione è quella di assicurare la serenità dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di accogliervi nel nostro nuovo punto vendita e di continuare a servirvi con la stessa dedizione e professionalità che ci contraddistinguono”

