MEDA – Segue i pronostici il testacoda tra Calvairate e Meda. I brianzoli, ancora con tante assenze tra infortuni e squalifiche, alzano bandiera bianca contro la capolista che passa con un gol per tempo. Nella prima frazione sblocca la partita un colpo di testa di Visigalli, su preciso cross dalla sinistra. Pallone sotto l’incrocio dei pali e Chierico che non può arrivare sulla sfera. Nella ripresa Moratti si procura il rigore trasformato alla perfezione da Personé. Nel mezzo qualche occasione per Brighenti e Filomeno, che però non impensieriscono granché Colombi o non inquadrano lo specchio della porta. Meda resta sul fondo.

Meda-Calvairate 0-2

MARCATORI: 27’ Visigalli, 34’ st rig. Personé.

MEDA: Chierico, Romano, Orsi (36’ st Arienti), Ferraroli, N. Molteni, Di Maio (32’ pt Esposito), Marchio (8’ st Pozzoli), Bruschi, Brighenti (29’ st Gebbia), Filomeno, De Lauso (29’ st Sedini). A disp.: Colombo, Panizza, G. Molteni, Guarnaccia. All.: Cairoli.

CALVAIRATE: Colombi, Campanella, Di Maggio, Conte (28’ st Zambelli), Portaro (26’ st Aliotta), Scaccabarozzi, Ronchi (19’ st Paloschi), Achenza (15’ st Panepinto), Personé, Visigalli (41’ st Petrosino), Moratti. A disp.: Carella, Villa, Ferrè, Sow. All.: Motta.

Arbitro: Pappalardo di Crema.

(foto: alcune fasi del match)

15102023