BESNATE- Nella 6′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Besnatese ospita l’Esperia Lomazzo in un match a senso unico che finisce con la vittoria dei padroni di casa per 2 a 0.

Parte benissimo la Besnatese che la sblocca subito: al 2′ di gioco arriva la rete di Romano che mette in discesa la partita per i padroni di casa. L’Esperia Lomazzo prova a riacciuffare la partita, ma viene fermata dalla difesa casalinga. Il primo tempo si conclude con il vantaggio della Besnatese.

Nella seconda frazione di gioco sono ancora i padroni di casa a imporre il proprio gioco, ma il Lomazzo ha qualche chance per riportare il match in pareggio, ma non riesce a sfondare la porta difesa da Lupu. Sullo scadere dei 90′ arriva anche il raddoppio della Besnatese con la rete di Cardani.

Con questa sconfitta l’Esperia Lomazzo rimane ferma a 7 punti, mentre la Besnatese ottiene 3 punti importantissimi che le permettono di agganciare lo stesso Lomazzo a 7 punti.

Besnatese-Esperia Lomazzo Calcio 2-0

BESNATESE: Lupu, Cattaneo, Brivio, Esteri, Praderio, Comani, Romano, Comano, Caccia, Dall’Omo, Cinotti. A disp: Manica, Mastrogiacomi, Nalesso, Asprella, Pedron, Maggioni, Cardani, Ghilardi, Rubini.

ESPERIA LOMAZZO: Maldifassi, Faraone, Martini, Riolo, Cassina, Zanotti, Chiarello, Canavesi, Costanzo, Schiavano, Leone. A disp: Stillitano, Garri, Casaburi, Di Pietro, Sala, Eusebio, Bregnaj, Metti, Bancora.