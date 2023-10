SARONNO – Risveglio amaro per una dozzina di automobilisti saronnesi che tornati alla propria auto in piazza Cadorna si sono trovati una multa sotto il parabrezza. Evidentemente nessuno dei saronnesi aveva visto i cartelli di divieto di sosta temporaneo posizionati dall’Amministrazione comunale per garantire il passaggio in sicurezza del corteo storico dei figuranti.

I cartelli posizionati lungo la via sono stati ignorati da tutti gli automobilisti e così per loro solo scattate le sanzione. Un verbale da 42 euro per divieto di sosta che scenderanno a 21 se pagheranno entro 5 giorni. Non è la prima volta che in concomitanza degli eventi nell’arteria si registrano decine di multe e rimozioni proprio per la “fama” di parcheggio

