Saronno, i figurati di “Saronno di una volta” conquistano viaggiatori e saronnesi

SARONNO – E’ stato l’ennesimo successo, non solo annunciato ma decisamente scontato, l’uscita dei cinquanta figurati del gruppo “Saronno di una volta”. L’occasione è stata, domenica mattina, il passaggio del treno storico, partito da Milano e diretto a Laveno. Durante la tappa saronnese è stato ricostruito il passaggio nella città di Saronno della celebre cantante lirica Toti Dal Monte.

I figuranti si sono ritrovati in piazza San Francesco intorno alle 9 del mattino. Tanti io costumi ricercati da quello del carabinieri e della Crocerossina dai bimbi alle maestre. Parte del corteo anche due auto d’epoca e persino un barboncino. Quindi intorno alle 10 il gruppo si è spostato sui binari dove hanno trovato il sindaco Augusto Airoldi e il vicesindaco Laura Succi.

Intorno alle 10,20 è arrivato il treno storico da cui è stata fatta rivivere la sosta di Toti Dal Monte con tanti di esibizione accompagnata dalla banda. Quindi mentre il treno ripartiva per la sua corsa i figuranti hanno dato vita ad un nuovo e fotogratissimo corteo che li ha portati fino al Mils in via Don Griffanti tra gli applausi e i complimenti di tantissimi passanti ed automobilisti.

