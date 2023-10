SARONNO – Ancora una notte movimentata in centro città. Ancora due feriti al pronto soccorso dopo una rissa. Nelle notte tra sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre i carabinieri della compagnia di Saronno e i mezzi di soccorso sono dovuti intervenire su richiesta di passanti e residenti per sedare una rissa scoppiata nella zona di via Manzoni.

Al momento sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri e non sono ancora emersi tutti i particolari. Quello che è certo è che intorno a mezzanotte sono arrivate le prime richieste di aiuto. Si parlava di una rissa tra stranieri. Sul posto i carabinieri quando sono arrivati hanno trovato un 40enne ed un 25enne feriti e provati. I due sono stati subito soccorso dal personale di due ambulanze tra cui quella della Croce Rossa di Saronno. Sono stati portati all’ospedale cittadino uno in codice verde per contusioni ed escoriazioni ed uno in codice giallo per una vistosa ferita alla nuca.

I due sono riusciti a spiegare ai carabinieri di essere stati aggreditI da un gruppo di una decina di tunisini. Una ricostruzione che collima con quella dei testimoni che hanno parlato del fuggi fuggi delle persone coinvolte appena in lontananza si sono sentite le sirene dei mezzi di soccorso. Un contributo a far chiarezza potrà arrivare dalle immagini della video sorveglianza cittadina dove potrebbe essere stato immortalato tutto l’accaduto.

(foto: un’ambulanza in centro nella notte di sabato)

