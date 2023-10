GERENZANO / MOZZATE – Oggi alle 13 alla stazione ferroviaria di Gerenzano Turate intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago per soccorrere una donna di 65 anni, che si era fatta male per una caduta. E’ stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi contusioni.

Oggi alle 8.50 a Mozzate lungo il tratto locale dell’ex statale Varesina, via Varese, si è registrato uno scontro fra due automobili: una donna di 41 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata soccorsa dal personale di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo; sul posto per i rilievi del sinistro e deviare il traffico anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una della polizia locale. La donna è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi contusioni. Da chiarire la dinamica del sinistro.

(foto archivio: automedica alla stazione di Gerenzano)

17102023