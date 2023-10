COGLIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Cogliate circa la festa di Halloween che si terrà il prossimo 31 ottobre.

Un successo che va al di là della festa che è segno dell’ottima collaborazione tra Comune e le associazioni del territorio, in grado di segnare momenti importanti di socializzazione e di richiamo di pubblico cittadino. Una tradizione che si ripete, quella dell’Hallowest di Cogliate, la forte partecipazione dell’evento dell’anno scorso, promosso dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio, si rinnova. L’appuntamento ovviamente è per la giornata del 31 ottobre. Gli ingredienti della festa saranno lo street food, musica, streghe, ragnatele, fantasmi e mostri, giochi ed intrattenimenti per bambini ed un mostruoso percorso di Hallowest, al quale seguirà uno spettacolo a sorpresa. Ci saranno anche eventi speciali nelle attività commerciali del paese, con i negozi che addobberanno le loro vetrine, per vincere il premio del pubblico. Si comincia alle 18.00 in Piazza Giovanni XXIII (area pedonale) con l’apertura del mercatino e dalle 19.15 gli eventi organizzati in collaborazione con Ecolandia Aps, G.V.C Cogliate, l’associazione Elena e i cavalli Onlus, Team Diamante, Associazione commercianti Cogliate e Comitato Maria Letizia Verga. L’appuntamento più speciale ovviamente sarà il percorso di Hallowest, per il quale è obbligatoria la prenotazione del ticket di ingresso tramite il sito www.hallowest.it

Il percorso sarà visitabile dalle 19.15 alle 22.15, la partenza sarà da Parco di Via De Gasperi.

Sull‘evento online pubblicato sui social è possibile rimanere costantemente aggiornati sulle proposte e le attività che verranno man mano annunciate. Preparatevi con costumi, maschere colorate e lanterne, per rendere questa mostruosa serata, divertente e gioiosa.