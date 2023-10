CERIANO LAGHETTO – E’ partito lo scorso 2 ottobre il servizio Pedibus, che propone il trasferimento a piedi accompagnato, da casa a scuola e viceversa, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per gli alunni della scuola primaria “Don Antonio Rivolta”.

E’ un’occasione per promuovere l’educazione ambientale, l’ecologia, la sicurezza stradale e la salute, incentivando i bambini a fare movimento utilizzando correttamente i percorsi protetti e rispettando le regole, sotto la sorveglianza di adulti.

Sono già una quindicina i bambini che hanno aderito al servizio e che tutte le mattine si fanno trovare puntuali alle fermate distribuite sul percorso cittadino prestabilito per recarsi insieme a scuola, mentre al pomeriggio, per l’uscita delle 16,30, ripercorrono il tragitto in senso opposto, per raggiungere le diverse fermate. Il tutto si svolge sotto la supervisione di accompagnatori adulti, preventivamente autorizzati dal Comune. E’ sempre possibile aderire al servizio, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune e riconsegnandolo all’Ufficio scuola oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo [email protected].

Sono sempre bene accetti anche nuovi volontari adulti che possono contribuire a garantire il servizio durante l’anno scolastico. Anche in questo caso, per segnalare la propria disponibilità occorre rivolgersi all’Ufficio scuola.

“Il servizio Pedibus è un’ottima occasione per aiutare i bambini a crescere in autonomia e in salute, imparando a conoscere anche le strade del nostro paese e le regole per muoversi in sicurezza” -commenta l’Assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo. “Esso rappresenta anche un servizio utile alle famiglie che hanno problemi organizzativi per l’accompagnamento dei figli a scuola, offrendo questa modalità ecologica che stimola anche la socializzazione e lo sviluppo di nuove amicizie. Insieme al servizio di car-pooling, con questa iniziativa vogliamo promuovere una mobilità sostenibile, che riduca il traffico e le emissioni e abitui tutti, fin da piccoli a scelte più responsabili”.