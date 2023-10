BULGAROGRASSO- Nella 7′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel girone H, la Cogliatese è ospite sul campo del Bulgaro, in un match complicato per gli ospiti, in quanto i padroni di casa si trovano in seconda posizione in classifica, dietro solamente alla Gerenzanese.

La Cogliatese dopo il pareggio della scorsa giornata contro l’Amor Sportiva scende in campo motivata alla ricerca di almeno un punto contro il Bulgaro che, al contrario, ha bisogno della vittoria per rimanere nella scia della Gerenzanese che viaggia a una velocità molto elevata, in attesa dello scontro diretto che ci sarà tra due giornate.

Il Bulgaro mantiene per tutta la gara le redini del gioco, ma non riesce spesso a sfondare la difesa ospite che riesce a limitare le offensive della squadra di casa. Il Bulgaro, però, riesce a sbloccarla grazie alla rete di Serra che regala i 3 punti alla sua squadra.

Con questa sconfitta la Cogliatese rimane ferma a 8 punti, insieme al Cascina Mamete, mentre il Bulgaro rimane a -3 dalla Gerenzanese, la quale vince ancora, questa volta contro il Giussano Calcio.

Bulgaro-Cogliatese 1-0

COGLIATESE: Ortolan, Pivato, Zanco, Fazzari, Partore, Chiari, Balestrini, Ferrario, Beretta, Cimnaghi, Borghi. A disp: Borgonovo, Castelnovo, Corona, Ferrario, Manno, Murari, Ponti, Quici, Ventrella.

ALL: Biemmi