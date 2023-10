SARONNO – Dalla pista di atletica alla redazione de IlSaronno: Giorgia Marcomin, portacolori della società di atletica leggera locale Osa Saronno, si è recentemente unita allo staff del quotidiano per svolgere il suo stage universitario. Giorgia infatti, oltre che essere un’atleta, è anche una studentessa e frequenta il corso di Linguaggi dei Media all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

“Abbiamo conosciuto Giorgia per la sua attività sportiva ed abbiamo avuto modo di conoscere il suo impegno, la sua dedizione in occasione dei difficili anni della pandemia o gli importanti successi che ha ottenuto – spiega la direttrice Sara Giudici – adesso siamo lieti di aprirle le porte della redazione per permetterle di coltivare anche questo interesse che speriamo possa anche essere un modo per lei per conoscere ancora meglio e più da vicino e in nuovi ambiti la città che tanto spesso rappresenta in giro per l’Europa e per il mondo”.

“Dal momento che il mio corso di studi è orientato al giornalismo e richiede uno stage al terzo anno, la mia scelta è ricaduta immediatamente su IlSaronno, il giornale della mia città, a cui per altro sono affezionata essendoci apparsa qualche volta per i miei meriti sportivi – afferma Giorgia – e ora voglio mettermi in gioco per scoprire come funziona dall’altra parte. Sono abituata alle sfide e sono curiosa di mettermi alla prova in un campo diverso dal solito”.

Il debutto di Giorgia sul campo è stato con la diretta della consegna delle benemerenze della Ciocchina.

