SARONNO – Mattinata iniziata nei migliori dei modi ai mondiali under 20 di atletica leggera ospitati a Nairobi, allo stadio Kasarani.

In pista alle 8:15 le due atlete del Saronnese Giorgia Marcomin e Veronica Besana entrambe per i 100m ostacoli. Besana, atleta dell’atletica Rovellasca classe 2002, ha gareggiato nella prima batteria correndo in 13.98 arrivando seconda e ottenendo così il pass per le semifinali pomeridiane (per ogni batteria volano in semifinale le prime quattro atlete).

Anche Marcomin, ostacolista dell’Osa Saronno classe 2002, scenderà in pista nelle semifinali poiché stamani, nella seconda batteria, ha corso in 14.26 posizionandosi al terzo posto e ottenendo, come la compagna Veronica, un ingresso tranquillo in semifinale.

Le due azzurrine, entrambe qualificate, scenderanno in pista oggi pomeriggio alle 14.15 per cercare di conquistare la loro prima finale a livello mondiale e per regalarci ancora moltissime emozioni. Le gare sono trasmesse in chiaro su Rai sport Hd (canale 57 del digitale terrestre)

