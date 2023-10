SARONNO – Nella domenica calcistica, alla settima giornata, in Eccellenza solo pareggi per le squadre locali, 1-1 del Fbc Saronno contro l’Accademia pavese e 2-2 in serata fra Caronnese ed Ardor Lazzate.

In Promozione pari interno col Gavirate, 2-2, per la capolista Universal Solaro mentre l’Aurora Uboldese ha messo a segno un’ampia vittoria, ben 7-3 in trasferta contro la Lentatese. Vittoria casalinga per l’Esperia Lomazzo, di misura 1-0 contro l’Asd Ceriano. Niente da fare per la Salus Turate Mozzate battuta in trasferta 3-1 dal Canegrate.

In Prima categoria si segnala il pari esterno, 0-0, del Sc United contro l’Accademia Inveruno.

In Seconda categoria pari del Dal Pozzo in casa contro Novedrate, sconfitta per l’Amor sportiva, cadono anche Cistellum e Cogliatese, la Gerenzanese vince e resta in vetta.

In Terza categoria Airoldi Origgio sconfitta.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Calcio 3′ categoria

23102023