SARONNO – Un’occasione per stare insieme, vivere la città, travestirsi, concedersi qualche golosità e passare una serata in famiglia esorcizzando la paura. Ormai da diversi anni Halloween è diventato un momento per le famiglie ma anche per i compagni di scuola di trascorrere qualche ora in compagnia.

Ma cosa c’è in programma nel comprensorio. Al momento non risultano proposte a Saronno ma nei comuni limitrofi eventi con tante declinazioni del classico “dolcetto o scherzetto” non mancano.

Ceriano Laghetto gioca d’anticipo e dopo la festa di sabato al Villaggio Brollo oggi, lunedì 30 novembre, rilancia in biblioteca con la lettura del libro “Mortina” con Barbara Cantini. L’appuntamento, che prevede anche un gioco a tema La zucca avvelenata è pensato per lettori dai 6 ai 10 anni. l’attività è gratuita ma è consigliata la prenotazione.

Cogliate, tante proposte “spaventose” e divertenti con Hallofest

A Lazzate la festa di Halloween è nel borgo: dalle 18, su input del Comune in collaborazione con l’associazione Borgo in festa. In piazza Giovanni XXIII spettacolo con il mago Andrea dalle 20 e prima area animazione per tutti i bimbi con giochi sportivi gonfiabili e… il cortile della paura. Ingresso bimbi area giochi 10 euro.

Origgio dalle 17 un percorso di zucche illuminate per fare dolcetto o scherzetto

A Solaro Extrachiosco, il chiosco per la comunità propone una serata mostruosa martedì 31 ottobre dalle 20.30 nella sala polivalente di via San Francesco per una serata davvero mostruosa. Ci saranno laboratori sensoriali e artistici per bambini di tutte le età, letture del terrore e alla fine dolcetti per tutti. Ingresso libero e gratuito.

A Gerenzano nel parco degli Aironi martedì 31 ottobre dalle 18 “Caccia al tesoro di Halloween”. Prenotazioni all’indirizzo email d[email protected] o tramite Whatsapp al numero 3533096964.

