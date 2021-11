x

x

SARONNO – Malgrado la nuova data non più concomitante con quella del Trasporto ieri la castagnata alpina è stata un grande successo. Merito dell’impegno del gruppo saronnese e di una tradizione che è ancora viva e attuale

Irrinunciabili per molti saronnesi le caldarroste preparate dai volontari in piazza per concedersi una coccola golosa in una giornata grigia e decisamente autunnale. E’ il risultato di tanto lavoro iniziato di buon mattino quando gli alpini hanno montato la loro tenda in piazza Avis nel cuore della città.

I due gazebi verdi con la una simpatica castagna con tanto di cappello alpino hanno accolto i saronnesi che si sono fermati per acquistare le caldarroste il cui profumo ha presto invaso tutto corso Italia. Una vendita proseguita no stop per l’intera giornata e che ha visto in prima linea molti degli iscritti della sezione saronnese tra cui il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone. A portare il proprio saluto anche altri esponenti dell’Amministrazione dal primo cittadino Augusto Airoldi al consigliere Mattia Cattaneo.