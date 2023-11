MEDA – Tanto attesa per questo ancora più bella. Nel giorno di Ognissanti il Meda trova la prima vittoria in campionato in Eccellenza e conferma le buone sensazioni della partita di Casteggio. Battuta in rimonta la Castanese, dopo un infortunio difensivo in avvio i nostri ragazzi reagiscono sul finire di primo tempo con tre gol in sei minuti di gioco. Prima il destro secco di Laribi, confermatosi bomber dopo Casteggio. Poi il vero bomber, Mazzini, preziosissimo in attacco. Infine il giovane De Lauso, classe 2005. E nella ripresa Cassina ipnotizza il capocannoniere del girone Salom, infine Brighenti trova anche lui la gioia personale. Domenica, con il morale sicuramente differente, affrontiamo la Vergiatese.

Meda-Castanese 4-1

Marcatori: 2′ Stiso (C), 37′ Laribi (M), 40′ Mazzini (M), 42′ De Lauso (M), 50′ st Brighenti (M).

MEDA: Cassina, Romano, Esposito (28′ pt De Lauso), Ferraroli (33′ st Panizza), N. Molteni, Bianchi, Pozzoli (33′ st Arienti), Laribi, Mazzini, Valtulina (40′ st Brighenti), Orsi (22′ st Marchio). A disp.: Chierico, Haddaoui, Guarnaccia, Bruschi. All.: Cairoli.

CASTANESE: Indelicato, E. Catizone (1′ st Quartesan), Caputo, Parini, Pescara, Grezzana (33′ st Moussafir), Mhaimer (1′ st Sfoia), Stiso (32′ pt Bertoli), Salom, Moretti, Carugati (8′ st Oliviero). A disp.: R. Catizone, Bruni, Crispo, Lazar. All.: Garavaglia.

Arbitro: Paris di Bergamo.

(foto: la goia del Meda per la prima volta vittorioso in questo campionato)

01112023