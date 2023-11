SARONNO – E’ partita questo fine settimana la stagione della pista di ghiaccio del Palaexbo di via Parini. La struttura situata accanto all’ex bocciodromo Bonaiti è il punto di riferimento per la società sportiva dei Ice Gobling Saronno e per i corsi e il pattinaggio libero di giovani e appassionati di tutto il territorio.

Anche per questo la Saronno Servizi dilettantistica che gestisce l’impianto avrebbe voluto iniziare la stazione qualche settimana prima anche per rispondere alle esigenze della società sportiva. “Purtroppo – spiegano i responsabili – le temperature decisamente fuori stagione delle ultime settimane non l’han permesso”. Questo fine settimana però, con la discesa delle massime, si è provveduto a fare il ghiaccio.

“C’è stato qualche problema tecnico – continuano dalla Saronno Servizi dilettantistica – con la rolba (la macchina per fare il ghiaccio) ma tutto si è risolto in qualche ora tanto che le attività si sono svolte regolarmente a partire dalla festa di Halloween che si è tenuta martedì pomeriggio e sera”.

