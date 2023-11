SARONNO – Sono poco meno di 20 soci quelli del Gap Saronno che nelle ultime ore sono arrivati a New York per correre una delle maratone più iconiche al mondo in programma domani domenica 5 novembre.

La maggior parte è arrivata negli Stati Uniti giovedì 2 novembre. Ieri mattina il ritiro del pettorale nel village Tcs New York Marathon che ha permesso ai saronnesi si iniziare a respirare l’aria della corsa. Prima di mettersi a correre ci sarà il tempo di fare un po’ i turisti. Non è mancata la salita al One World Observatory “per goderci il tramonto dal punto più alto di New York” Insomma un paio di giorni in giro per la città con qualche corsetta anche in Central Park, famigerato punto di arrivo della maratona più conosciuta al mondo.

“Domenica mattina andremo in traghetto alla partenza, a Staten Island pronti a correre e soprattutto a farci abbracciare dal tifo. Qui la gara è vissuta dai residenti come una vera e propria festa. I soci più veloci partiranno nella primo wave alle 9.10, appena dopo gli atleti élite. E poi a susseguirsi altri orari fino alle 10.55”.

