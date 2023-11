CESANO MADERNO – Atraverso l’utilizzo di foto-trappole di ultima generazione sono state individuate sul territorio comunale due persone nell’atto di abbandonare rifiuti durante le ore notturne. Gli accertamenti compiuti dalla polizia locale sulle targhe rilevate dalle foto-trappole hanno consentito di risalire, dapprima, ai proprietari dei veicoli e, successivamente, agli effettivi utilizzatori. Questi ultimi sono stati deferiti alla autorità giudiziaria per le conseguenze sul piano penale previste dalla legge. Si tratta di persone non residenti a Cesano Maderno che, approfittando del buio notturno e delle strade a quell’ora poco frequentate, hanno abbandonato rifiuti (non pericolosi) dai veicoli su cui viaggiavano, invece di provvedere a conferirli correttamente in discarica.

L’illecito dell’abbandono dei rifiuti, recentemente divenuto violazione penale anche per i privati cittadini, punisce chiunque abbandoni rifiuti, con una ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

“L’azione di contrasto continuerà secondo un programma serrato in varie località del territorio cesanese, interessate dalla deplorevole pratica dell’abbandono dei rifiuti” rilevano dal Comune. Come riepiloga il sindaco, Gianpiero Bocca, “grazie alla presenza di telecamere nascoste e al lavoro congiunto della polizia locale e dell’assessorato all’Ambiente, sono stati trovati i responsbili dell’accaduto”.

(foto: un fotogramma delle foto trappole)

05112023