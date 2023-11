SARONNO – Parte lunedì 6 novembre la nuova iniziativa culturale promossa dalla Biblioteca della Casa di Marta, rivolta a tutte le età: dalle 14.30 alle 16 in via Petrarca 1 il primo incontro del ciclo intitolato “La lettura del lunedì” avrà come protagonista il libro “Nove giorni e mezzo” di Sandra Bonzi, edito da Garzanti. Si tratta di una dark comedy, ossia di un giallo che mescola mistero al divertimento.

Sarà un’occasione per fare cultura, condividendo del tempo e facendo amicizia, stimolati da un dibattito costruttivo.

Le prossime date saranno 20 novembre, 4 e 18 dicembre. Al termine di ogni incontro verrà svelato il libro protagonista di quello successivo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione