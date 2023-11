SOLARO / LIMBIATE – Oggi alle 9.25 in via Pace a Limbiate scontro fra due automobili: sul posto la polizia locale è due ambulanze, di Croce viola e Croce bianca, per soccorrere una donna di 49 anni ed una di 77 anni, rimaste ferite e trasportate negli ospedali di Desio e Garbagnate Milanese, hanno riportato alcune lesioni ma non sono apparse in pericolo di vita.

Oggi alle 14.20 in via per Saronno a Solaro scontro fra due automobili: una donna di 40 anni ed un uomo di 78 anni hanno avuto bisogno di curee mediche, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, i contusi sono stati medicati direttamente sul posto.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Limbiate)

09112023