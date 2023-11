SARONNO – Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per un furto di Iphone a Saronno: l‘altra mattina due malviventi sono entrati nel negozio di telefonia di via San Cristoforo, in zona pedonale, hanno preso quattro Iphone riuscendo ad estrarli dall’espositore in vetrina e quindi sono immediatamente scappati.

Il fatto è accaduto in pieno giorno, attorno alle 11: inutile, per il personale del negozio, provare a rincorrere i ladri, che sono riusciti a fare perdere le tracce. Ad agire due giovani, forse ripresi dalle telecamere della videosorveglianza cittadina, le immagini sono al vaglio dei carabinieri, ai quali è stata presentata denuncia contro ignoti. Certo non trascurabile il valore della refurtiva.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

10112023