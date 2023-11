SARONNO – Incidente stradale e viale Lombardia bloccato oggi pomeriggio: è successo nel tratto locale saronnese della Saronno-Monza, sempre trafficatissimo, nei pressi dell’incrocio con via Piave e la rotonda per Cascina Colombara e la stazione di Saronno sud. Il sinistro si è verificato alle 16.30, con lo scontro fra un’automobile ed una persona che era in monopattino elettrico.

Sul posto oltre alla polizia locale, che ha provveduto a deviare il traffico in arrivo nella zona, sono accorse l’auto-infermieristica e due ambulanze, del Sos Uboldo e della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, un ragazzo di 21 anni ed uno di 33 anni, che non sono comunque apparsi in pericolo di vita. Per effetto dell’incidente si sono subito formare lungo code in entrambe le direttrici di marcia.

(foto di Stefano Bergamini)

10112023