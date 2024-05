Cronaca

UBOLDO – Disavventura per una cittadina lungo via 4 novembre, l’arteria che taglia in due Uboldo fra Saronno e Rescaldina: è successo lo scorso fine settimana. La donna, ferma al semaforo, ha udito un “botto” come se qualcuno l’avesse tamponata. Subito dopo le persone a bordo di una Volkswagen Golf hanno iniziato a “lampeggiare” per indurla ad accostare, inseguendo l’auto della donna per un tratto di strada. Ma poi rinunciado, e dileguandosi rapidamente. Tutto fa pensare che fosse un tentativo di truffa, simulando un falso incidente anche perchè sull’auto della cittadina non è stata trovata alcuna ammaccatura e segno di una eventuale collisione.

La donna ha segnalato l’accaduto ai carabinieri.

