Cronaca

CESANO MADERNO – E‘ grave l’uomo di 57 anni che questa mattina è stato investito a Cesano Maderno.

Il pedone si trovava in via Vivaldi quando, alle 8.20, è stato investito da un’autovettura. Sul luogo del sinistro sono subito intervenuti un’ambulanza e un’automedica della Croce rossa di Saronno, che, una volta constato lo stato dell’uomo, lo ha immediatamente trasportato in codice rosso (quello riservato ai casi di particolare gravità) all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso che si sono presi cura del cinquantasettenne, anche i vigili del fuoco di Monza e i vigili urbani di Cesano Maderno: obiettivo degli agenti quelli di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

27052024