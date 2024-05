Città

SARONNO – I Giovani Democratici del Saronnese hanno organizzato un incontro con il deputato Alessandro Zan che si terrà venerdì 31 maggio alle 18:30, viale Santuario 2, alla Sala Nevera.

“Questo incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto in vista delle elezioni europee su temi di grande rilevanza per il nostro territorio e per il futuro delle giovani generazioni.”

Zan nel 2020 è stato il relatore di un disegno di legge contro la misoginia, l’omolesbobitransfobia e l’abilismo, noto, appunto, come Ddl Zan.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori a [email protected] e gdsaronnese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti