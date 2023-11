MISINTO – Partita ricca di emozioni quella disputata dal Misinto 1971 oggi pomeriggio in casa contro il Libertas San Bartlomeo in occasione della decima giornata di campionato del girone A della terza categoria di Como.

La gara si sblocca con Ceron che con un tap in vincente conclude a rete e porta in vantaggio i padroni di casa. Dopo il goal dell’1-0, il Misinto riesce a raddoppiare il risultato con Scattolin che devia in porta di testa il cross arrivato da una punizione pericolosa dal limite. I padroni di casa, nonostante i due goal di vantaggio, non rallentano il proprio ritmo e, dopo diverse azioni pericolose, trovano il goal del 3-0 nuovamente di testa questa volta però con Cederle.

Dopo il 3-0, il Misinto abbassa la guardia e subisce due goal dal Libertas San Bartolomeo, il primo con Kistoo e il secondo con Pagliaro. Nonostante il 3-2, gli ospiti non riescono a trovare la rete che pareggia il risultato e il match si conclude con il risultato di 3-2 che decreta la vittoria dei padroni di casa.

Il Misinto 1971 trova, dunque, la sesta importante vittoria consecutiva contro degli avversari non semplici grazie alla quale conquista tre fondamentali punti con cui continuare l’inseguimento alla capolista Celtica a tre lunghezze di distanza.