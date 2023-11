ORIGGIO – Partita bella e combattuta quella disputata oggi pomeriggio nel centro sportivo comunale di Origgio nel quale l’Airoldi, in occasione della nona giornata effettiva di campionato del girone B della terza categoria di Varese.

Nel primo tempo i padroni di casa partono molto meglio rispetto agli avversari creando diverse occasioni pericolose che però vengono neutralizzate benissimo dal portiere ospite De Curtis protagonista di grandissime parate tra cui il bellissimo intervento sulla conclusione di Oldani deviata con le dita della mano di richiamo sulla traversa. Dopo diverse azioni create dall’Airoldi, entra in gioco pure la Rovellese che mette sotto i riflettori l’estremo difensore della squadra di casa Borroni, altro grande protagonista ed ex di questo match, che nega diverse volte il goal dello 0-1 con numerose bellissime parate tra cui l’intervento di puro riflesso su Frigerio che, dal limite dell’area di rigore dopo aver recuperato palla sulla ribattuta del portiere, conclude a botta sicura.

La seconda metà di gara è, invece, meno dinamica e meno frenetica dei primi 45 minuti con entrambe le squadre che combattono in mezzo al campo senza avere la meglio sull’altra facendo così concludere la partita con equilibrio assoluto.

L’Airoldi e la Rovellese pareggiano così un partita non semplice nella quale entrambe hanno saputo creare diverse occasioni pericolose senza però trovare il goal vittoria, complici anche le grandi prestazioni dei due portieri. Con il pareggio odierno, l’Airoldi conquista un punto con il quale conferma il nono posto in classifica allungando però sull’inseguitrice Cedratese che resta sotto di due lunghezze. Risultato simile anche per la Rovellese che trova oggi il terzo pareggio stagionale e resta al settimo posto a solo un punto dalla zona play off.