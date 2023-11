GALLARATE – Per l’inagibilità del campo dello stadio saronnese, si gioca allo stadio di via dei Salici a Gallarate, alle 19 e dunque come posticipo della 10′ giornata di Eccellenza, la sfida Fbc Saronno-Verbano. Diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro Rossella Daidone di Seregno, assistenti Olive Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo e Matteo Mendeni di Lovere. Il Saronno si presenta a questo appuntamento lanciatissimo, dopo le belle partite vinte contro Casteggio e Castanese: i dubbi di formazione sono legati ai molti acciaccati, da Artaria a Torriani, da D’Onofrio e Lofoco. Ma sinora che è andato in campo ha dimostrato comunque di saperci fare.

I biancocelesti trovano un Verbano che veleggia a metà classifica, e che in settimana ha cambiato allenatore: via l’esperto Costanzo Celestini, è arrivato un tecnico emergente, ex Victoria (Prima categoria) come Gabriele Bortolato.

Lo stadio di Gallarate, come arrivare

Si gioca allo stadi “Atleti azzurri d’Italia” di via dei Salici a Gallarate.

Classifica

Giocate ieri Pavia-Calvairate 2-1, Fc Milanese-Oltrepò 2-1 Classifica: Calvairate e Pavia 26 punti, Oltrepò 21, Casteggio e Caronnese 20, Magenta 19, Solbiatese 18, Fbc Saronno 17, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 16, Castanese 14, Fc Milanese 13, Sestese e Verbano 12, Accademia pavese 11, Meda 8, Vergiatese 6, Accademia Vittuone 4.

