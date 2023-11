GALLARATE- Nella 10′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno gioca “in casa”, al centro sportivo di Gallarate, a causa dell’inutilizzabilità del campo di Saronno, contro il Verbano Calcio, in un match dominato dalla squadra di mister Danilo Tricarico che vince per 2 a 0.

La cronaca – Parte subito fortissimo il Saronno che approccia alla grande la gara e si porta in vantaggio al 9′ con Proserpio che calcia da fuori area e, complice una deviazione, il pallone si insacca alle spalle di Ragone. Dopo un solo minuto il Verbano rischia di subire il raddoppio, ma il tiro di Pontiggia viene parato da Ragone. Al 17′ doppia chance ripetuta per Sala che prima spedisce fuori e poi trova le mani sicure di Ragone che blocca il tiro. Al 19′ raddoppiano i saronnesi con D’Onofrio che pennella un pallone perfetto al centro dell’area e Sala si inserisce con il giusto tempo e di testa fa 2 a 0. Al 27′ Ragone si allunga e manda il bellissimo tiro a giro di Pontiggia in corner e gli nega la gioia del goal. E’ un assedio quello dei ragazzi di mister Tricarico alla porta ospite, ma il portiere del Verbano è in gran forma e nega la rete anche a Sassella al 37′. Termina quindi 2 a 0 il primo tempo della gara. Nella seconda frazione di gioco il Saronno abbassa i ritmi e c’è un po’ più di spazio per le offensive ospiti che al 52′ si fanno vedere dalle parti di Vinci con Federico che si accentra e lascia partire il destro, ma non trova la porta. Al 59′ Pontiggia sfiora ancora il goal, ma il suo tiro sbatte contro l’esterno della rete e dà solamente l’illusione del goal. Al 71′ Sardo si mangia un goal sottoporta e conclude a lato. Al 73′ arriva l’occasione più ghiotta per gli ospiti: erroraccio in uscita di Bello che regala palla a Di Marco, il quale taglia il campo e trova Federico che colpisce il palo, con Vinci battuto.

Grazie a questa vittoria l’Fbc Saronno guidato da Danilo Tricarico si porta a ridosso della zona playoff, portandosi a -1 da quest’ultima, mentre il Verbano Calcio rimane fermo a 12 punti in piena zona playout.

Su ilSaronno anche le contestazioni dei tifosi all’Amministrazione comunale di Saronno per la indisponibilità dello stadio cittadino.

Fbc Saronno-Verbano 2-0

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio, Rudi, Bello, Lorusso; Baldan; Proserpio, Sardo, Sassella (40’ st Martini); Sala (24’ st Di Noto), Pontiggia. A disposizione Bertolotti, Meroni, Bredice, Bruzzone, Pozzi, Citterio, Hassan. All. Tricarico.

VERBANO (3-4-1-2): Ragone; Sberna, Trozzo, Pisani; Rovedatti, Di Marco, Pasello, Cuoghi (39’ st Tomasini); Federico; Lanza (39’ st Tramutoli), Ferrari (24’ st Bamba). A disposizione Gargarella, Sordillo, Bonato, Vicini, Vaccarin, Ponti. All. Bortolato.

Arbitro: Daidone di Seregno (Rossi di Cinisello Balsamo e Mendeni di Lovere).

Marcatori: 8’ pt Proserpio (S), 21’ pt Sala (S).

