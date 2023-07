x x

SARONNO – Grave incidente stasera in viale Lombardia di Saronno: è successo alle 21.15. Dalle prime informazioni, un ciclista sarebbe stato investito da un veicolo in transito e sarebbe rimasto seriamente ferito. Sul posto è atterrato l’elisoccorso proveniente da Como, ed è accorsa anche l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno; i carabinieri della Compagnia cittadina, intervenuti con le loro pattuglie, hanno provveduto alla chiusura della trafficata arteria, per consentire che i soccorsi si svolgano in piena sicurezza.

Ancora da definire la dinamica del sinistro – se ne occuperanno i militari dell’Arma – e le condizioni della persona che è rimasta ferita. Il sinistro si è verificato nei pressi del sovrappasso della ferrovia.

(seguono aggiornamenti)

31072023