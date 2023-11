CESANO MADERNO – Ricercato da quasi un anno, è stato ora arrestato dai carabinieri un marocchino di 33 anni accusato di essere uno dei fornitori della droga spacciata nel Parco delle Groane, Secondo l’accusa l’uomo sarebbe stato il punto di riferimento, per i “rifornimenti”, di decine di piccoli spacciatori che gravitavano nell’area del Parco Groane, in particolare quelle fra Cesano Maderno, Ceriano Laghetto e Solaro. Ricercato dal dicembre 2022, nei suoi confronti la Direzione distrettuale aveva emesso una ordinanza di carcerazione nel contesto di una vasta operazione antidroga, di lui si erano perse le tracce: è stato rintracciato nel fine settimana dai carabinieri in una comunità di recupero per tossicodipendenti, a Mesero nel Milanese.

Il nordafricano è stato trasfertito nel carcere di Monza, deve rispondere del reato di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti”.

13112023