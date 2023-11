ORIGGIO – A tre anni dalla morte di Domenico Ambrosini, come gruppo politico, Origgio Democratica ha deciso di ricordarlo attraverso un’iniziativa pubblica. “Abbiamo scelto – raccontano dalla lista – un tema trasversale che possa interessare molti cittadini e offrire spunti di riflessione soprattutto a chi è impegnato socialmente e politicamente”.

E per spiegare il tema Origgio Democratica parte proprio da una frase di don Lorenzo Milani: “Ho imparato che il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”. E spiegano: “Difficile trovare parole più efficaci. Il presidente Mattarella lo definisce: “un grande italiano che, con la sua lezione, ha invitato all’esercizio di una responsabilità attiva. Il suo ‘I care’ è divenuto un motto universale. Il motto di chi rifiuta l’egoismo e l’indifferenza. Battistrada di una cultura che ha combattuto il privilegio e l’emarginazione, che ha inteso la conoscenza non soltanto come diritto di tutti ma anche come strumento per il pieno sviluppo della personalità umana. Nell’anno del centenario dalla nascita, conosciamo meglio le idee di giustizia e uguaglianza di don Milani, e la sua profonda concezione della scuola come leva per contrastare le povertà, accompagnati da Giuseppe Uboldi, presidente dell’associazione culturale saronnese “L’isola che non c’è”.

L’appuntamento è per sabato 18 novembre alle 17, nella sala comunale “I Sindaci” in via Manzoni 17: “Nell’occasione in cui ricorderemo anche il nostro amico Domenico Ambrosini, a tre anni dalla sua scomparsa”.

