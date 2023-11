Eventi

ORIGGIO – Nell’anno del centenario dalla nascita, “conosciamo meglio le idee di giustizia e uguaglianza di don Milani, e la sua profonda concezione della scuola come leva per contrastare le poverta`, accompagnati dal Giuseppe Uboldi, presidente dell’associazione culturale saronnese “L’isola che non c’è”: questa la proposta di Origgio democratica. Ingresso libero.

L’appuntamento è previsto oggi alle 17 nella sala comunale “I Sindaci”, in via Manzoni 17 a Origgio, “occasione in cui ricorderemo anche il nostro amico Domenico Ambrosini, a tre anni dalla sua scomparsa“ rimarcano da Origgio democratica.

